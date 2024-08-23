На кольце, с которым Аффлек делал предложение Лопес в 2022 году, он выгравировал надпись not.going.anywhere (никуда не уйду). Интересно, что именно этой фразой он подписывал романтические письма любимой. В сети отмечают, что узнать этот факт сейчас – особенно печально.

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Как Аффлек делал предложение Лопес

Позже Лопес признавалась, что в момент предложения чувствовала себя самой счастливой в мире. Она потеряла дар речи, прежде чем все-таки ответить заветное "да".

В этом не было ничего особенного, но это было самое романтическое, что я могла себе представить... просто тихий субботний вечер дома, два человека пообещали всегда быть рядом друг с другом,

– подчеркнула Лопес.

К сожалению, этой истории не суждено было быть длительной. Дженнифер подала на развод во вторую годовщину брака – 20 августа. Впоследствии она отметила, что причиной решения стали "непреодолимые разногласия". Супруги не смогли сохранить отношения.

Стоит заметить, что о проблемах у супругов заговорили уже через год после свадьбы. В начале 2024 года появились слухи о разводе Дженнифер и Бена.