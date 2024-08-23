На каблучці, з якою Аффлек освідчувався Лопес у 2022 році, він вигравіював напис not.going.anywhere (нікуди не піду). Цікаво, що саме цією фразою він підписував романтичні листи коханій. У мережі зауважують, що дізнатися цей факт зараз – особливо сумно.

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Як Аффлек освідчувався Лопес

Пізніше Лопес зізнавалася, що у момент освідчення почувалася найщасливішою у світі. Вона втратила дар мови, перш ніж все-таки відповісти заповітне "так".

У цьому не було нічого особливого, але це було найромантичніше, що я могла собі уявити… просто тихий суботній вечір вдома, двоє людей пообіцяли завжди бути поруч один з одним,

– наголосила Лопес.

На жаль, цій історії не судилося бути тривалою. Дженніфер подала на розлучення у другу річницю шлюбу – 20 серпня. Згодом вона зауважила, що причиною рішення стали "нездоланні розбіжності". Подружжя не змогло зберегти стосунки.

Варто зауважити, що про проблеми у подружжя заговорили вже через рік після весілля. На початку 2024 року з'явилися чутки про розлучення Дженніфер та Бена.