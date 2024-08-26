Бена и Кик уже не раз "подлавливали" вместе. В частности, недавно они провели время вместе в ресторане Polo Lounge, расположенном в Beverly Hills.

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Пока ни одна из сторон не подтверждала слухи об отношениях. В то же время в сети – просто сходят с ума. Возмущенные фанаты пары "Беннифер" (Бен + Дженнифер) отмечают, что он мог бы ради уважения выдержать хотя бы несколько недель паузы. В частности, люди пишут, что Дженнифиер, видимо, шокирована таким сюжетным поворотом.

Что известно о Кике Кеннеди

Кик Кеннеди – дочь бывшего кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди-младшего. Она закончила Стэнфордский университет и снялась в нескольких фильмах.

Интересно, что однажды сеть уже обсуждала отношения Кик. Когда она встречалась с братом Тейлор Свифт.