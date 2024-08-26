Бена та Кік вже не раз "підловлювали" разом. Зокрема, нещодавно вони провели час разом у ресторані Polo Lounge, розташованому у Beverly Hills.

Зверніть увагу Хочеться плакати: яке послання Бен Аффлек залишив Дженніфер Лопес

Наразі жодна зі сторін не підтверджувала чутки про стосунки. Водночас у мережі – просто шаленіють. Обурені фанати пари "Бенніфер" (Бен + Дженніфер) зауважують, що він міг би заради поваги витримати хоча б декілька тижнів паузи. Зокрема, люди пишуть, що Дженніфіер, мабуть, шокована таким сюжетним поворотом.

Що відомо про Кік Кеннеді

Кік Кеннеді – дочка колишнього кандидата в президенти Роберта Ф. Кеннеді-молодшого. Вона закінчила Стенфордський університет та знялася у декількох фільмах.

Цікаво, що одного разу мережа вже обговорювала стосунки Кік. Коли вона зустрічалася з братом Тейлор Свіфт.