В общем, отношения экс-пары длились 18 лет. И хотя последние два года Момоа и Боне были не вместе, актер отмечал, что "мы всегда будем семьей". У Момоа и Боне двое детей: дочь Лола Иоани и сын Накоа-Вулф.

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"Влюбился в нее в 8 лет"

Момоа признавался, что влюбился в будущую жену еще в 8 лет, когда увидел ее по телевизору. А когда спустя много лет оказался с Лизой на одной вечеринке, был просто вне себя от счастья. К тому времени брак Боне и Ленни Кравица уже подошел к концу. У бывших супругов подрастала дочь – на сегодняшний день известная актриса Зои Кравиц.

Набравшись смелости, Момоа подошел к Боне. Вечер для них завершился в баре. Будущие влюбленные нашли немало тем для разговора и неожиданно поняли, что им очень интересно друг с другом. Впоследствии Лиза признается: это не была любовь с первого взгляда, но Момоа "поднял ее, как перышко, перекинул через плечо и утащил в свою жизнь в стиле пещерного человека".

Момоа быстро нашел общий язык с дочерью любимой. Зои Кравиц рассказывала, что он – лучший отчим, о котором только можно мечтать. Более того, Момоа подружился с бывшим мужем Боне. В сети есть фото, где Момоа и Кравиц позируют вместе.

Свадьбу пара отыграла в 2017 году

Многие годы Момоа и Боне не собирались узаконивать свои отношения. В то же время в 2017 году таки отгуляли свадьбу. Боне призналась: для них это была просто классная возможность собрать вместе родных и друзей. Даже без торжественной церемонии они с Момоа были друг для друга семьей.



Момоа и Боне поженились в 2017 году / Getty images

Развод – без скандалов

Еще в 2021 году Момоа и Боне объявили, что больше не вместе. А позже стало известно, что звезды разошлись еще в 2020 году. Причиной развода стали "непреодолимые разногласия". Известно, что Момоа и Боне расстаются без скандалов. Они оформили общую опеку над детьми, а также договорились, как будут делиться имущество.