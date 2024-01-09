Загалом стосунки експари тривали 18 років. І хоча останні два роки Момоа та Боне були не разом, актор наголошував, що "ми завжди будемо сім'єю". У Момоа та Боне є двоє дітей: донька Лола Іоані та син Накоа-Вулф.

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"Закохався у неї у 8 років"

Момоа зізнавався, що закохався у майбутню дружину ще у 8 років, коли побачив її по телевізору. А коли через багато років опинився з Лізою на одній вечірці, просто нетямився від щастя. На той час шлюб Боне та Ленні Кравіца вже добіг кінця. У колишнього подружжя підростала донька – на сьогодні відома акторка Зої Кравіц.

Набравшись сміливості, Момоа таки підійшов до Боне. Вечір для них завершився у барі. Майбутні закохані знайшли чимало тем для розмови й несподівано збагнули, що їм – дуже цікаво одне з одним. Згодом Ліза зізнається: це не було кохання з першого погляду, але Момоа "підняв її, як пір'їнку, перекинув через плече і потягнув у своє життя у стилі печерної людини".

Момоа швидко знайшов спільну мову з донькою коханої. Зої Кравіц розповідала, що він – найкращий вітчим, про якого тільки можна мріяти. Ба більше, Момоа подружився з колишнім чоловіком Боне. У мережі є фото, де Момоа та Кравіц позують разом.

Весілля пара відгуляла у 2017 році

Багато років Момоа та Боне не збиралися узаконювати свої стосунки. Водночас у 2017 році таки відгуляли весілля. Боне зізналася: для них це була просто класна нагода зібрати разом рідних та друзів. Навіть без урочистої церемонії вони з Момоа були одне для одного сім'єю.



Момоа та Боне одружилися у 2017 році / Getty images

Розлучення – без скандалів

Ще у 2021 році Момоа та Боне оголосили, що – більше не разом. А згодом стало відомо, що зірки розійшлися ще у 2020 році. Причиною розлучення стали "непереборні розбіжності". Відомо, що Момоа та Боне розлучаються без скандалів. Вони оформили спільну опіку над дітьми, а також домовилися, як ділитимуть майно.