Джеймс и Ализе – в браке уже 3 года. В 2023 году у супругов родился сын Иниго.

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Джеймс тепло поздравил жену с годовщиной

Джеймс редко демонстрирует чувства на публике. Личную жизнь супруги оберегают от посторонних взглядов. В то же время по случаю 3 годовщины он опубликовал архивное фото со свадьбы.

Je t'aime, mon cœur. С годовщиной, Ализе. Наша третья годовщина как мужа и жены, вторая без Эллы, но первая как родителей,

– написал Джеймс

Элла – собачка Джеймса. Он рассказывал, что именно Элла спасла его жизнь в период депрессии. К слову, с Ализе Джеймс познакомился благодаря любимице.