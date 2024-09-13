Джеймс та Алізе – у шлюбі вже 3 роки. У 2023 році у подружжя народився син Ініго.

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Джеймс тепло привітав дружину з річницею

Джеймс рідко демонструє почуття на публіці. Особисте життя подружжя оберігає від сторонніх поглядів. Водночас з нагоди 3 річниці він опублікував архівне фото з весілля.

Je t'aime, mon cœur. З річницею, Алізе. Наша третя річниця як чоловіка і дружини, друга без Елли, але перша як батьків,

– написав Джеймс

Елла – песик Джеймса. Він розповідав, що саме Елла врятувала його життя у період депресії. До слова, з Алізе Джеймс познайомився завдяки улюблениці.