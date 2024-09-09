Упродовж 9 місяців Кейт боролася з раком. Тривалий час вона не з'являлася у публічному просторі. Весь цей час принцеса Уельська перебувала з найближчими: чоловіком та дітьми.

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Тим часом преса активно "розлучала" Кейт та Вільяма. Зокрема, ходили чутки, що принц Уельський кохає іншу жінку та має з нею позашлюбних дітей. Зазвичай члени королівської сім'ї не коментують таких чуток. Однак у своєму відео Кейт акцентувала на тому, що у них з чоловіком – все гаразд.

Цей час нагадав нам з Вільямом, що потрібно бути вдячними за прості, але важливі речі – кохати і бути коханими,

– заявила принцеса Уельська.

Окрім того, Кейт додала, що "вони з Вільямом дуже вдячні за підтримку".

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Шанувальники – зворушені й зачаровані відео. Вони зауважують, що це – найтепліший контент в історії британської королівської сім'ї. Кейт і Вільяму бажають багато років разом.