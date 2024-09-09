В течение 9 месяцев Кейт боролась с раком. Долгое время она не появлялась в публичном пространстве. Все это время принцесса Уэльская находилась с самыми близкими: мужем и детьми.

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Между тем пресса активно "разводила" Кейт и Уильяма. В частности, ходили слухи, что принц Уэльский любит другую женщину и имеет с ней внебрачных детей. Обычно члены королевской семьи не комментируют такие слухи. Однако в своем видео Кейт акцентировала на том, что у них с мужем – все в порядке.

Это время напомнило нам с Уильямом, что нужно быть благодарными за простые, но важные вещи – любить и быть любимыми,

– заявила принцесса Уэльская.

Кроме того, Кейт добавила, что "они с Уильямом очень благодарны за поддержку".

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Поклонники – тронуты и очарованы видео. Они отмечают, что это – самый теплый контент в истории британской королевской семьи. Кейт и Уильяму желают много лет вместе.