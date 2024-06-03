Без привычной уверенности: Джей Ло подловили одинокой и подавленной – фото звезды

О трудностях в браке известных голливудских супругов Дженнифер Лопес и Бена Аффлека говорят уже несколько недель. На днях певица попала в кадр папарацци и выглядела она довольно подавленной.

Джей Ло без привычной уверенности

Знаменитость заметили в пятницу, 31 мая, когда она направлялась в танцевальную студию в Лос-Анджелесе. Джей Ло была одета в мешковатый костюм светлого цвета.

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В нехарактерно мешковатом спортивном костюме, язык тела Джей Ло на этих снимках свидетельствует о том, что она может чувствовать себя достаточно уязвимой или хрупкой,

– сказала эксперт по поведению Джуди Джеймс.

То, как руки звезды подтянуты к груди, когда она несет сумку как барьер, по мнению эксперта, напоминают самозащиту.

"Когда ее голова слегка наклонена, ее губы кажутся сжатыми, а не растянутыми в ее характерной уверенной улыбке. Ее настроение кажется плохим", – добавила Джеймс.



Джей Ло подавлена на фоне слухов о проблемах в браке / Фото Vasquez, LAGOSSIPTV, BACKGRID

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