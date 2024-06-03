Без привычной уверенности: Джей Ло подловили одинокой и подавленной – фото звезды
Источник:Mirror
О трудностях в браке известных голливудских супругов Дженнифер Лопес и Бена Аффлека говорят уже несколько недель. На днях певица попала в кадр папарацци и выглядела она довольно подавленной.
Джей Ло без привычной уверенности
Знаменитость заметили в пятницу, 31 мая, когда она направлялась в танцевальную студию в Лос-Анджелесе. Джей Ло была одета в мешковатый костюм светлого цвета.
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В нехарактерно мешковатом спортивном костюме, язык тела Джей Ло на этих снимках свидетельствует о том, что она может чувствовать себя достаточно уязвимой или хрупкой,
– сказала эксперт по поведению Джуди Джеймс.
То, как руки звезды подтянуты к груди, когда она несет сумку как барьер, по мнению эксперта, напоминают самозащиту.
"Когда ее голова слегка наклонена, ее губы кажутся сжатыми, а не растянутыми в ее характерной уверенной улыбке. Ее настроение кажется плохим", – добавила Джеймс.
Джей Ло подавлена на фоне слухов о проблемах в браке / Фото Vasquez, LAGOSSIPTV, BACKGRID
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Что известно о браке Джей Ло и Бена Аффлека
- Актеры влюбились еще в начале 2000-х годов. Их пара была одной из самых популярных и красивых в Голливуде, влюбленным даже дали милую фамилию – "Беннифер".
- Бен Аффлек сделал предложение любимой роскошным кольцом, но за несколько дней до самого важного дня свадьбу отменили. Пара разошлась, чем ошеломила своих поклонников.
- В течение 20 лет звезды поддерживали дружеские отношения и в конце концов в 2022 году заявили о своем воссоединении.
- Пара снова стала неразлучной, а Дженнифер признавалась, что очень счастлива рядом с Беном: "Я чувствую себя такой счастливой и горжусь тем, что я с ним. Это красивая история любви, в которой мы получили второй шанс. Мы оба сделали вывод: мы такие счастливые и не хотим повторить прошлых ошибок".
- На этот раз влюбленные таки поженились, а свадьбу отпраздновали скромно.
- В мае этого года появились слухи, что Лопес и Аффлек на грани развода. Инсайдеры заявили, что супруги работают над своими разногласиями, а Бен переехал от жены. Причиной трудностей в отношениях звезд якобы стал чрезмерный контроль от Дженнифер.