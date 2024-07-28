Обычно предложение остаться друзьями делают для облегчения удара от разрыва, считает американский психолог Марк Треверс.

Читайте также Секс-символ "Дома дракона": что известно о личной жизни горячего Мэтта Смита

Смогут ли бывшие оставаться друзьями, зависит от многих факторов – как на уровне разрыва, так и на индивидуальном уровне. Оценив и поняв эти факторы, вы будете лучше готовы принять решение по этому предложению,

– объяснил Треверс.

По словам психолога, если после разрыва у вас есть какие-то нерешенные желания, то дружба точно невозможна. Например, если один партнер до сих пор влюблен в другого, то такая дружба только ранит его. Кроме того, если вы сразу нашли новые отношения, то дружба с бывшим точно будет им не на пользу. Новую и старую любовь в таком случае лучше не совмещать.

Треверс советует дать себе время после разрыва и пространство без бывшего. Только так вы сможете полностью исцелиться и будете готовы к новым отношениям – платонических или романтических.

Интересно Единственное желание – выключить: поколение Z отпугивают сцены секса в фильмах

Ситуации, в которых дружба с бывшим возможна

1. Если вы были друзьями до того, как стали любовниками

Исследование, опубликовано в Journal of Social and Personal Relationships, показало, что люди, которые дружили до того, как влюбились, имеют больше шансов сохранить дружбу после разрыва.

Если ваши романтические отношения были здоровыми, то не должно быть много обид, которые бы усложнили дружбу. Наличие предыдущей дружбы может облегчить бывшим переход от любовников к друзьям. В конце концов, вы делали это раньше, только в противоположном направлении,

– объяснил Треверс.

2. Если у вас был здоровый разрыв

Если вы совместно приняли решение о разрыве и все произошло с уважением и пониманием, то вы вполне можете остаться друзьями. Более того, мирный разрыв может быть хорошей основой для крепкой и длительной дружбы. Он показывает людям, что бывший партнер – зрелый и сознательный человек, который умеет контролировать свои эмоции и относиться к другим с уважением.

Перед тем, как решить стать другом с бывшим любовником, хорошо подумайте, точно ли вы этого хотите. Психолог отмечает – ключ к успешной дружбе с бывшим всегда заключается в том, чтобы не спешить.