Зазвичай пропозицію залишитися друзями роблять для полегшення удару від розриву, вважає американський психолог Марк Треверс.

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Чи зможуть колишні залишатися друзями, залежить від багатьох факторів – як на рівні розриву, так і на індивідуальному рівні. Оцінивши та зрозумівши ці фактори, ви будете краще готові прийняти рішення щодо цієї пропозиції,

– пояснив Треверс.

За словами психолога, якщо після розриву у вас є якісь невирішені бажання, то дружба точно неможлива. Наприклад, якщо один партнер досі закоханий в іншого, то така дружба лише ранитиме його. Крім того, якщо ви одразу знайшли нові стосунки, то дружба з колишнім точно буде їм не на користь. Нове та старе кохання у такому випадку краще не поєднувати.

Треверс радить дати собі час після розриву та простір без колишнього. Лише так ви зможете повністю зцілитися і будете готові до нових стосунків – платонічних чи романтичних.

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Ситуації, у яких дружба з колишнім можлива

1. Якщо ви були друзями до того, як стали коханцями

Дослідження, опубліковане в Journal of Social and Personal Relationships, показало, що люди, які дружили до того, як закохалися, мають більше шансів зберегти дружбу після розриву.

Якщо ваші романтичні стосунки були здоровими, то не повинно бути багато образ, які б ускладнили дружбу. Наявність попередньої дружби може полегшити колишнім перехід від коханців до друзів. Зрештою, ви робили це раніше, тільки у протилежному напрямку,

– пояснив Треверс.

2. Якщо у вас був здоровий розрив

Якщо ви спільно прийняли рішення про розрив й усе відбулося з повагою та розумінням, то ви цілком можете залишитися друзями. Ба більше, мирний розрив може бути хорошою основою для міцної і тривалої дружби. Він показує людям, що колишній партнер – зріла та свідома людина, яка вміє контролювати свої емоції і ставитися до інших з повагою.

Перед тим, як вирішити стати другом з колишнім коханцем, добре подумайте, чи точно ви цього хочете. Психолог наголошує – ключ до успішної дружби з колишнім завжди полягає в тому, щоб не поспішати.