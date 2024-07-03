Героине этой драматической истории – 24 года. Ее жениху – 25. Вместе они были более 8 лет и готовились к свадьбе. Ничто не предвещало беды. Казалось, что впереди – много лет безграничного счастья вместе. Жених прекрасно "вписался" в ее семью. В частности, хорошо ладил с мамой. Как впоследствии выяснилось – слишком хорошо. Сама невеста тоже очень ценила свои теплые отношения с мамой. Она и понятия не имела, что двое самых близких людей предадут ее.

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Как девушка узнала об измене самых близких

Когда мама заявила, что беременна от незнакомца, невеста восприняла эту новость довольно спокойно. Она, конечно, удивилась, однако пообещала себе, что будет поддерживать маму и помогать ей всем, чем сможет. Когда родился братик, невеста начала просто обожать его. Ее любимый также проявлял большое тепло к ребенку. Он даже водил мальчика на прогулку. Невесту это очень умилило.

Об измене девушка узнала во время просмотра сериала. В определенный момент ее iPad разрядился. Чтобы не идти за зарядкой, девушка взяла гаджет жениха. Когда iPad загрузился, девушка получила немало сообщений. Все они были от ее мамы. Она хотела сказать дочери правду, а жених настаивал этого не делать, потому что тогда он потеряет ее.

Когда жених вернулся домой, девушка показала ему iPad с перепиской. Тогда парень рассказал, как это произошло.

Несколько лет назад, когда я путешествовала с подругами (поездка девочек), мой жених и мама ужинали вместе. Каким-то образом (непонятно как, поскольку он не мог это хорошо объяснить) одно повлекло другое, и в результате они переспали вместе. Они чувствовали себя виноватыми, но, очевидно, недостаточно виноватыми, потому что они спали вместе еще дважды или трижды, используя повод встречи, чтобы обсудить, как мне сказать об этом,

– рассказала девушка.

Она чувствует себя шокированной и возмущенной. Уже попросила маму больше никогда с ней не разговаривать. Девушка замечает, что любит братика. Однако пока не может видеть его.