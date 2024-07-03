Героїні цієї драматичної історії – 24 роки. Її нареченому – 25. Разом вони були понад 8 років й готувалися до весілля. Ніщо не віщувало біди. Здавалося, що попереду – багато років безмежного щастя разом. Наречений чудово "вписався" у її сім'ю. Зокрема, добре ладнав з мамою. Як згодом з'ясувалося – аж надто добре. Сама наречена теж дуже цінувала свої теплі стосунки з мамою. Вона й гадки не мала, що двоє найближчих людей зрадять її.

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Як дівчина дізналася про зраду найближчих

Коли мама заявила, що вагітна від незнайомця, наречена сприйняла цю новину доволі спокійно. Вона, звичайно, здивувалася, однак пообіцяла собі, що підтримуватиме маму й допомагатиме їй всім, чим зможе. Коли народився братик, наречена почала просто обожнювати його. Її коханий також проявляв неабияке тепло до дитини. Він навіть водив хлопчика на прогулянку. Наречену це дуже розчулило.

Про зраду дівчина дізналася під час перегляду серіалу. У певний момент її iPad розрядився. Щоб не йти за зарядкою, дівчина взяла ґаджет нареченого. Коли iPad звантажився, дівчина отримала чимало повідомлень. Всі вони були від її мами. Вона хотіла сказати доньці правду, а наречений наполягав цього не робити, бо тоді він втратить її.

Коли наречений повернувся додому, дівчина показала йому iPad з перепискою. Тоді хлопець розповів, як це сталося.

Декілька років тому, коли я подорожувала з подругами (поїздка дівчаток), мій наречений та мама вечеряли разом. Якимось чином (незрозуміло як, оскільки він не міг це добре пояснити) одне спричинило інше, і в результаті вони переспали разом. Вони почувалися винними, але, вочевидь, недостатньо винними, тому що вони спали разом ще двічі чи тричі, використовуючи привід зустрічі, щоб обговорити, як мені сказати про це,

– розповіла дівчина.

Вона почувається шокованою та обуреною. Вже попросила маму більше ніколи з нею не розмовляти. Дівчина зауважує, що любить братика. Однак наразі не може бачити його.