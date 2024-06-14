В пятницу, 14 июня, Трамп празднует свой День рождения. Одиозному политику и предпринимателю исполнилось 78 лет. По этому случаю можно поднять бокал игристого или прочитать лав стори, которые рассказывает Love 24.

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Сейчас Трамп находится в третьем браке. Кроме того, известно о многочисленных романах политика.

Обвинения в сексуальных домогательствах и скандалы

Трампа также обвиняли в сексуальных домогательствах. В частности, в 2023 году суд признал его виновным в домогательствах к журналистке Джин Кэррол. Говорилось, что Трамп должен выплатить ей компенсацию в размере 5 миллионов долларов.

Джилл Байден – первая леди США – остро раскритиковала Трампа. Она назвала его угрозой для женщин.

Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается нападениями,

– подчеркнула Джилл.

Кроме того, Трамп постоянно находится в эпицентре скандалов. Он коллекционирует их, как люди – книги или сувениры.

Что известно о браках Трампа

Первой женой Трампа стала чешская модель Ивана Мари Зельничкова. В этом браке родились трое детей: Дональд, Иванка и Эрик. Супруги прожили вместе от 1977 до 1992. К сожалению, Ивана уже ушла из жизни: это произошло в июле 2022 года.

Второй женой Трампа стала американская актриса Марла Энн Мейплз. Свадьба была очень пышной, а брак коротким: он длился лишь с 1993 по 1999 (хотя жить вместе они перестали гораздо раньше, чем развелись). В этом браке родилась дочь Тиффани.

Мелания – "римская империя" для миллионов

Самой известной из жен Трампа, без сомнения, является словенская модель Мелания. Именно она была первой леди США на протяжении 2017 до 2021 года.

Будущие супруги познакомились во время Недели моды в Нью-Йорке. Трамп сразу обратил внимание на красавицу Меланию. Он попросил у нее номер телефона. Однако Мелания отказалась играть по правилам миллиардера и предложила альтернативу: именно он оставляет свой номер. Она позвонила через несколько дней.

Трамп быстро сделал предложение. Это произошло в величественный момент: во время Met Gala (ежегодного бала Института костюма музея Метрополитен). Впоследствии Мелания рассказывала журналистам, что не ожидала в то время получить руку и сердце Трампа, однако ответила согласием. Вскоре у супругов родился сын Бэррон.



Трамп и Мелания вместе уже почти 20 лет / Getty images

Интересно, что Меланию очень романтизируют в соцсетях. В частности, в тренде о "Римской империи" немало людей из разных уголков мира признались, что это – именно Мелания. Некоторые замечают: моментами, если проследить за поведением Мелании, складывается впечатление, что она ненавидит своего мужа. Однако, каким на самом деле является этот брак, знают только эти двое. Иногда в СМИ гуляют слухи об их якобы разводе. Однако по состоянию на июнь 2024 они – до сих пор вместе.

Мелания признавалась, что часто спорит с мужем и отстаивает свое мнение. А он в свою очередь ценит ее советы.