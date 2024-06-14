У п'ятницю, 14 червня, Трамп святкує свій День народження. Одіозному політику та підприємцеві виповнилося 78 років. З цієї нагоди можна підняти келих ігристого або прочитати лав сторі, які розповідає Love 24.

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Наразі Трамп перебуває у третьому шлюбі. Окрім того, відомо про численні романи політика.

Звинувачення у сексуальних домаганнях та скандали

Трампа також звинувачували у сексуальних домаганнях. Зокрема, у 2023 році суд визнав його винним у домаганнях до журналістки Джин Керрол. Мовилося, що Трамп має виплатити їй компенсацію у розмірі 5 мільйонів доларів.

Джилл Байден – перша леді США – гостро розкритикувала Трампа. Вона назвала його загрозою для жінок.

Він знущається з жіночих тіл, не поважає наші досягнення і хвалиться нападами,

– наголосила Джилл.

Окрім того, Трамп постійно перебуває в епіцентрі скандалів. Він колекціонує їх, як люди – книги або сувеніри.

Що відомо про шлюби Трампа

Першою дружиною Трампа стала чеська модель Івана Марі Зельнічкова. У цьому шлюбі народилися троє дітей: Дональд, Іванка та Ерік. Подружжя прожило разом від 1977 до 1992. На жаль, Івана вже пішла з життя: це сталося у липні 2022 року.

Другою дружиною Трампа стала американська акторка Марла Енн Мейплз. Весілля було дуже пишним, а шлюб коротким: він тривав лише від 1993 до 1999 (хоча жити разом вони перестали набагато раніше, аніж розлучилися). У цьому шлюбі народилася донька Тіффані.

Меланія – "римська імперія" для мільйонів

Найвідомішою з дружин Трампа, без сумніву, є словенська модель Меланія. Саме вона була першою леді США упродовж 2017 до 2021 року.

Майбутнє подружжя познайомилося під час Тижня моди у Нью-Йорку. Трамп відразу звернув увагу на красуню Меланію. Він попросив у неї номер телефону. Однак Меланія відмовилася грати за правилами мільярдера й запропонувала альтернативу: саме він залишає свій номер. Вона зателефонувала через декілька днів.

Трамп швидко освідчився. Це сталося у величний момент: під час Met Gala (щорічного балу Інституту костюма музею Метрополітен). Згодом Меланія розповідала журналістам, що не очікувала на той час отримати руку та серце Трампа, однак відповіла згодою. Невдовзі у подружжя народився син Беррон.



Трамп і Меланія разом вже майже 20 років / Getty images

Цікаво, що Меланію дуже романтизують у соцмережах. Зокрема, у тренді про "Римську імперію" чимало людей з різних куточків світу зізналися, що це – саме Меланія. Дехто зауважує: моментами, якщо простежити за поведінкою Меланії, складається враження, що вона ненавидить свого чоловіка. Однак, яким насправді є цей шлюб, знають лише ці двоє. Іноді у ЗМІ гуляють чутки про їхнє начебто розлучення. Проте станом на червень 2024 вони – досі разом.

Меланія зізнавалася, що часто сперечається з чоловіком й відстоює свою думку. А він своєю чергою цінує її поради.

