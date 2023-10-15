Внешность – не главная в отношениях для 3 знаков зодиака

Выбор партнера – задача нелегкая, и здесь приоритеты у людей отличаются. Для кого-то внешность имеет важное значение, а кто-то – на это смотрит в последнюю очередь.

На внешность не обращают внимания Рыбы, Девы и Близнецы. Для них в первую очередь имеют значение такие черты, как искренность, забота, умение идти на компромисс.

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Рыбы

Рыбы сами по себе – очень отзывчивые и душевные люди. Наружная оболочка для них практически ничего не значит. Обращают внимание только на качества человека. Если кто очень красивый, но плохо себя проявляет, то они даже не обратят внимания.

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Дева

Привлекательность снаружи – это точно не то, чем можно поразить Дев. Они совершенно спокойно относятся к разным типам внешности. Прежде всего, стремятся заглянуть в душу человека. И именно в это они чаще всего влюбляются.

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Близнецы

Представители этого знака могут даже опасаться очень ярких снаружи людей. Они всегда будут относиться к ним с осторожностью. Сначала они пообщаются с ними и уже тогда будут делать выводы. Ведь Близнецы четко отдают себе отчет, что внешние недостатки можно скрыть, а вот душевные – не получится.

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