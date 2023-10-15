На зовнішність не звертають увагу Риби, Діви та Близнюки. Для них першочергово мають значення такі риси, як щирість, турбота, вміння йти на компроміс.

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Риби

Риби самі по собі – дуже чуйні та щиросердні люди. Зовнішня оболонка для них практично нічого не означає. Звертають увагу лише на людські чесноти. Якщо хтось дуже красивий, але погано себе проявляє, то вони навіть не звернуть уваги.

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Діва

Привабливість зовні – це точно не те, чим можна вразити Дів. Вони абсолютно спокійно ставляться до різних типів зовнішності. Насамперед прагнуть зазирнути в душу людини. І саме в це вони найчастіше закохуються.

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Близнюки

Представники цього знаку можуть навіть остерігатися дуже яскравих зовні людей. Вони завжди будуть ставитись до них з обережністю. Спершу вони поспілкуються з ними й вже тоді будуть робити висновки. Адже Близнюки чітко усвідомлюють, що зовнішні недоліки можна приховати, а от душевні – не вийде.

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