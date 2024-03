Увидел в клипе и мечтал жениться: Дэвид Бекхэм о первой встрече с Викторией

Парой Дэвида Бекхэма и Викторией Бекхэм восхищается весь мир. Влюбленные женаты уже почти 25 лет, но бывший футболист еще до знакомства с будущей женой знал – он станет ее мужем.

“Пришлась по душе”

На днях на шоу Дэвид рассказал о том, как впервые увидел Викторию. Интересно, что это было по телевизору.

На экране телевизора Дэвида показывали клип Spice Girls на песню Say You'll Be There. Футболиста сразу очаровала стройная брюнетка с каре. Он повернулся к коллеге и другу Гарри Невилу и сказал, что "та в черном комбинезоне станет его женой".

Кстати, песня Say You'll Be There до сих пор является любимой песней группы Spice Girls Дэвида Бекхэма.

Мне просто она понравилась, пришлась по душе. Я не знал, какой она была как человек,

– сказал бывший футболист.

Клип, в котором Дэвид Бекхэм впервые увидел будущую жену: видео

Уже впоследствии, после знакомства с Викторией, Дэвид понял, чем именно она его так притягивала. Певица была очень сильной женщиной, а именно такие и нравились футболисту.

"Мне нравится сильная женщина, и мне нравится то, что она много работает", – рассказал Бекхэм.

Тайна долговременных отношений супругов

Поклонники считали Викторию и Дэвида идеальной парой, однако это было далеко не так. В их супружеской жизни случались серьезные кризисы из-за вероятных измен Бекхэма. Однако пара до сих пор вместе и воспитывает 4 невероятных детей.

Виктория призналась, что секрет их долговременных отношений заключается в безграничном уважении друг к другу. Более того, инсайдеры поговаривали, что пара заключила договор, в котором обязалась больше времени проводить вместе, чтобы поддерживать друг друга.