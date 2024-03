Побачив у кліпі й мріяв одружитися: Девід Бекхем про першу зустріч з Вікторією

Парою Девіда Бекхема та Вікторією Бекхем захоплюється весь світ. Закохані одружені вже майже 25 років, та колишній футболіст ще до знайомства з майбутньою дружиною знав – він стане її чоловіком.

"Припала до душі"

Днями на шоу Девід розповів про те, як вперше побачив Вікторію. Цікаво, що це було по телевізору.

На екрані телевізора Девіда показували кліп Spice Girls на пісню Say You'll Be There. Футболіста одразу причарувала струнка брюнетка з каре. Він повернувся до колеги та друга Гаррі Невіла й сказав, що "та у чорному комбінезоні стане його дружиною".

До речі, пісня Say You'll Be There досі є улюбленою піснею гурту Spice Girls Девіда Бекхема.

Мені просто вона сподобалася, припала до душі. Я не знав, якою вона була як людина,

– сказав колишній футболіст.

Кліп, у якому Девід Бекхем вперше побачив майбутню дружину: відео

Вже згодом, після знайомства з Вікторією, Девід зрозумів, чим саме вона його так притягувала. Співачка була дуже сильною жінкою, а саме такі й подобалися футболісту.

"Мені подобається сильна жінка, і мені подобається те, що вона багато працює", – розповів Бекхем.

Таємниця довготривалих стосунків подружжя

Шанувальники вважали Вікторію та Девіда ідеальною парою, однак це було далеко не так. У їхньому подружньому житті траплялися серйозні кризи через ймовірні зради Бекхема. Однак пара й досі разом й виховує 4 неймовірних дітей.

Вікторія зізналася, що секрет їхніх довготривалих стосунків полягає у безмежній повазі один до одного. Ба більше, інсайдери подейкували, що пара уклала договір, в якому зобов'язалася більше часу проводити разом, щоб підтримувати один одного.