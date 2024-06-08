Семья пережила длительный перелет. Сначала из Атланты (США) в Лос-Анджелес. Впоследствии – на Филиппины. А потом – в Таиланд.

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Как Дэнна проглотила кольцо

Дэнна очень устала во время поездки. Кроме того, она страдала от сильного джетлага. Несмотря на это, семья решила не терять день, а пойти осматривать достопримечательности Таиланда. Вернувшись в номер, Дэнна сняла кольцо, чтобы не повредить его во время душа. Далее традиционно для себя Дэнна приняла несколько витаминов и таблетки магния и почувствовала очень сильный дискомфорт.

Несмотря на, я бросила все в рот и запила водой. Я начала задыхаться и попыталась выбросить все обратно, но не смогла. Я выпила еще воды и попыталась протолкнуть его пальцем,

– рассказала Дэнна

А дальше она начала искать обручальное кольцо. Прошло первое время, пока Денна поняла, что проглотила украшение. Они с мужем бросились искать больницу, где есть рентгеновский аппарат. В Таиланде это оказалось еще то испытание.

Врачи сначала заметили, что, очевидно, кольца не будет видно во время процедуры. Однако кольцо таки удалось увидеть. И Дневная, и медики изрядно посмеялись.



Аппарат показал обручальное кольцо / Dannah McMichael

К счастью, делать операцию не пришлось. Обручальное кольцо вышло естественным путем.