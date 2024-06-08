Родина пережила тривалий переліт. Спершу з Атланти (США) до Лос-Анджелеса. Згодом – до Філіппін. А потім – до Таїланду.

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Як Денна проковтнула каблучку

Денна дуже втомилася під час поїздки. Окрім того, вона страждала від сильного джетлагу. Попри це, сім'я вирішила не втрачати день, а піти оглядати визначні пам'ятки Таїланду. Повернувшись у номер, Денна зняла обручку, аби не пошкодити її під час душу. Далі традиційно для себе Денна прийняла декілька вітамінів та таблетки магнію й відчула дуже сильний дискомфорт.

Не дивлячись, я кинула все в рот і запила водою. Я почала задихатися і спробувала викинути все назад, але не змогла. Я випила ще води і спробувала проштовхнути його пальцем,

– розповіла Денна

А далі вона почала шукати обручку. Минув перший час, аж доки Денна зрозуміла, що проковтнула прикрасу. Вони з чоловіком кинулися шукати лікарню, де є рентгенівський апарат. У Таїланді це виявилося ще те випробування.

Лікарі спершу зауважили, що, вочевидь, обручки не буде видно під час процедури. Однак каблучку таки вдалося побачити. І Денна, і медики добряче посміялися.



Апарат показав обручку / Dannah McMichael

На щастя, робити операцію не довелося. Обручка вийшла природним шляхом.