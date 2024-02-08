Деталями из супружеской жизни Дилан поделился в интервью. Он отметил, что жена его очень мотивирует.

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Самое прекрасное в браке

Больше всего Дилан любит каждое утро просыпаться с любимой женой в одной постели.

Утро действительно замечательное. Просто потому, что ты чувствуешь очень спокойное и собранное удовольствие от просыпания рядом со своей женой. Когда ты переворачиваешься и видишь, ее прекрасную и спящую. Далее ты видишь свою собаку. Ты в своем доме, где есть вещи, которые тебе нравятся,

– рассказал актер.

Легкая атмосфера утра успокаивает актера и мотивирует работать больше. Всю жизнь Дилан работал только на себя, и когда он встретил Барбару, то понял, что хочет стараться и для нее. Хочет, чтобы ее жизнь была комфортной и приятной. Дилану нравится заботиться о жене, и от этого он чувствует себя счастливым.

Когда журналист спросил у актера, есть ли в его браке какие-то минусы, тот ответил: "В моем браке? Нет, я так не думаю". И все же Дилан заметил, что для Барбары очень важно смотреть эпизоды сериала вместе. Теперь он знает, что ни в коем случае не может посмотреть сериал сам: "Я научился этому на трудном пути. Не делайте этого".

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Что известно о свадьбе пары

31-летний американский актер итальянского происхождения Дилан Спроус и 30-летняя венгерская модель Барбара Палвин встречались 4 года, прежде чем поженились в 2023 году. Свадьбу молодожены праздновали в Венгрии, а женились в церкви, где и родители Барбары. Для банкета выбрали родительское поместье Harlekin Birtok, куда пригласили 115 человек.

Свадебные образы звездных молодоженов поразили всех – модель и актер были очень красивыми и элегантными.