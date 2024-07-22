Девушка отказывается идти на свадьбу сестры и бывшего

Девушка, назовем ее Мария, ведь она пожелала остаться анонимной, два года была помолвлена со своим женихом Майком. Когда она узнала, что любимый изменил ей, то немедленно отменила свадьбу.

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Мария была разбита из-за измены самого близкого человека. Девушка чувствовала себя опустошенной долгое время, но Майк переехал и она смогла начать жизнь сначала. Недавно ее родная сестра – Лили – сообщила, что выходит замуж и хочет, чтобы Мария была свидетельницей. Но когда она призналась, кто ее жених, Мария не поверила собственным ушам.

Выяснилось, что Лили уже несколько месяцев помолвлена с Майком, а их родители об этом знали, но молчали, чтобы не расстроить Марию.

У меня пошла голова кругом. Я чувствовала, что сейчас упаду,

– сказала девушка.

Лили уверяла сестру, что влюбилась в Майка уже после того, как он разошелся с Марией. Она говорила, что они родственные души и должны быть вместе. Но Мария чувствовала себя преданной. Она ответила сестре, что не придет на свадьбу и тем более не будет ее свидетельницей.

Пользователи сети были поражены этой историей. Они заметили, что Марию предал и жених, и сестра, которая начала с ним отношения. Люди советуют девушке не общаться с ними и не идти на свадьбу.