Дівчина відмовляється йти на весілля сестри та колишнього

Дівчина, назвемо її Марія, адже вона бажала залишитися анонімною, два роки була заручена зі своїм нареченим Майком. Коли вона дізналася, що коханий зрадив її, то негайно скасувала весілля.

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Марія була розбита через зраду найближчої людини. Дівчина почувалася спустошеною довгий час, але Майк переїхав і вона змогла почати життя спочатку. Нещодавно її рідна сестра – Лілі – повідомила, що виходить заміж і хоче, аби Марія була дружкою. Але коли вона зізналася, хто її наречений, Марія не повірила власним вухам.

З'ясувалося, що Лілі вже кілька місяців заручена з Майком і їхні батьки про це знали, але мовчали, щоб не засмутити Марію.

У мене пішла голова обертом. Я відчувала, що зараз впаду,

– сказала дівчина.

Лілі запевняла сестру, що закохалася в Майка вже після того, як він розійшовся з Марією. Вона казала, що вони споріднені душі і мусять бути разом. Та Марія почувалася зрадженою. Вона відповіла сестрі, що не прийде на весілля і тим більше не буде її дружкою.

Користувачі мережі були вражені цією історією. Вони зауважили, що Марію зрадив і наречений, і сестра, яка почала з ним стосунки. Люди радять дівчині не спілкуватися з ними і не йти на весілля.