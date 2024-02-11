Кейси верила в любовь. Когда они с Алексомм познакомились, девушка решила, что встретила "того самого". Отношения напоминали калейдоскоп счастливых моментов. Родители влюбленных тоже очень быстро нашли общий язык. Казалось, что впереди – десятки лет счастья.

Обратите внимание Он парень моей мечты, – 43-летняя женщина гордится отношениями с молодым бойфрендом

В то же время все изменила ночь перед свадьбой. Кейси развлекалась на девичнике с подругами. Вдруг "ожил" ее телефон. Кейси думала, что получила очередное поздравительное сообщение. Но уже через мгновение все ее мечты разбились, как стеклянный шарик.

Незнакомка прислала Кейси серию скриншотов сообщений, которые Алекс писал ей. Последние из них были отправлены за несколько дней до девичника.

Твое тело просто невероятное. И ты знаешь, как им пользоваться. Хотел бы я, чтобы моя девушка имела хотя бы половину тех навыков, которые есть у тебя,

– писал "счастливый жених".

"Я бы не вышла за него замуж. А ты?" – спросила незнакомка. Кроме того, в сообщении были селфи Алекса и красивой женщины.

Как Кейси отомстила

Когда первый шок прошел, Кейси решила не отменять свадьбу. На следующее утро она надела платье невесты и пошла к алтарю. По выражению лица Кейси Алекс понял, что что-то не так. Но он точно не ожидал, что невеста перед всеми гостями заявит, что не выйдет замуж за Алекса, потому что он – не тот, кем хотел казаться.