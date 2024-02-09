"Пантера, которая получила молодого парня"

Хотя Шоне уже за 40 лет, она не стремилась найти любовь или серьезные отношения. Однако это было до того, как в 2022 году она поехала с друзьями на выходные на озеро.

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Шона работает медсестрой неполный рабочий день и много путешествует. Оуэна – разнорабочего и фермера – она встретила на озере. Мужчина и женщина провели вместе ночь и даже подумать не могли, что через год будут праздновать годовщину отношений.

Оуэн сразу очень понравился Шоне, но она переживала из-за того, что он слишком молод для нее.

Это все было очень новым, и я на самом деле не думала, что это обернется чем-то. Потом мы начали тусоваться, а потом это просто продолжалось,

– рассказала женщина.

Парень согласился поехать с Шоной в путешествие, поэтому они начали вместе путешествовать по штатам. Именно тогда женщина поняла, что Оуэн – значительно зрелее в свои 24 года, чем она думала. Именно эта зрелость парня и стала ключевым фактором их отношений.

"У Оуэна "старая" душа. Разговор с ним не является таким, как бы я разговаривала с кем-то, кому есть 24 года", – объяснила Шона.

Как Шона и Оуэн выглядели в начале отношений и сейчас: видео

Женщина активно ведет свой тикток, где рассказывает об их нетрадиционных отношениях. Она любит подшучивать над разницей в возрасте, называя себя "пантерой, которая получила молодого человека". При этом Шона влюбленно отмечает, что Оуэн – парень ее мечты.