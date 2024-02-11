Кейсі вірила у кохання. Коли вони з Алексомм познайомилися, дівчина вирішила, що зустріла "того самого". Стосунки нагадували калейдоскоп щасливих моментів. Батько закоханих теж дуже швидко знайшли спільну мову. Здавалося, що попереду – десятки років щастя.

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Водночас все змінила ніч перед весіллям. Кейсі розважалася на дівич-вечорі з подругами. Аж раптом "ожив" її телефон. Кейсі думала, що отримала чергове вітальне повідомлення. Але вже через мить всі її мрії розбилися, як скляна кулька.

Незнайомка надіслала Кейсі серію скриншотів повідомлень, які Алекс писав їй. Останні з них були відправлені за декілька днів до дівич-вечора.

Твоє тіло просто неймовірне. І ти знаєш, як ним користуватися. Хотів би я, щоб моя дівчина мала хоча б половину тих навичок, які є в тебе,

– писав "щасливий наречений".

"Я б не вийшла за нього заміж. А ти?" – запитала незнайомка. Окрім того, у повідомленні були селфі Алекса й вродливої жінки.

Як Кейсі помстилася

Коли перший шок минув, Кейсі вирішила не скасовувати весілля. Наступного ранку вона одягнула сукню нареченого й пішла до вівтаря. З виразу обличчя Кейсі Алекс збагнув, що щось не так. Але він точно не очікував, що наречена перед усіма гостями заявить, що не вийде заміж за Алекса, бо він – не той, ким хотів здаватися.