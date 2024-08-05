Лорен живет в городе Аделаида и работает в местной службе поддержки. Инцидент произошел в одном из супермаркетов города.

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К Лорен подошел познакомиться привлекательный, по ее мнению, мужчина. Он захотел познакомиться и сначала спросил, где в супермаркете можно найти один из товаров, хотя было очевидно, что Лорен там не работает. Она вежливо ответила.

История приобрела жуткий поворот

Однако на этом супермаркетовая эпопея не завершилась. Впоследствии на стоянке мужчина подошел во второй раз. Он сказал, что Лорен – просто очаровательна и спросил, есть ли у нее парень. Однако Лорен заявила, что пока не ищет новых отношений. В конце концов, она села в свой автомобиль и собиралась уезжать. И вдруг горе-кавалер въехал в зад машины. Сначала Лорен подумала, что это произошло случайно. Однако слова парня заставили задуматься.

Я была абсолютно ошеломлена и обеспокоена, когда, выйдя из машины, обнаружила, что это был тот самый парень. Самое страшное было, когда я вышла, чтобы обменяться подробностями. Он нагло пошутил и сказал: "Забавный способ узнать ваш номер", – это была, конечно, шутка, но мне стало невероятно неловко,

– заявила Лорен.

Свой номер горе-кавалеру она, конечно же, не дала, а его – записала в целях предосторожности.