Лорен мешкає у місті Аделаїда й працює у місцевій службі підтримки. Інцидент стався в одному з супермаркетів міста.

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До Лорен підійшов познайомитися привабливий, на її думку, чоловік. Він захотів познайомитися й спершу запитав, де у супермаркеті можна знайти один з товарів, хоча було очевидно, що Лорен там не працює. Вона ввічливо відповіла.

Історія набула моторошного повороту

Однак на цьому супермаркетова епопея не завершилася. Згодом на стоянці чоловік підійшов вдруге. Він сказав, що Лорен – просто чарівна й запитав, чи вона має хлопця. Однак Лорен заявила, що наразі не шукає нових стосунків. Зрештою, вона сіла у свій автомобіль й збиралася їхати геть. Аж раптом горе-кавалер в'їхав в зад автівки. Спершу Лорен подумала, що це сталося випадково. Однак слова хлопця змусили замислитися.

Я була абсолютно приголомшена і стурбована, коли, вийшовши з машини, виявила, що це був той самий хлопець. Найстрашніше було, коли я вийшла, щоб обмінятися подробицями. Він нахабно пожартував і сказав: "Кумедний спосіб дізнатися ваш номер", – це був, звичайно, жарт, але мені стало неймовірно ніяково,

– заявила Лорен.

Свій номер горе-кавалеру вона, звичайно ж, не дала, а його – записала з метою обережності.