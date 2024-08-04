Сказочная церемония состоялась вблизи Ганновера. Разделить счастье молодоженов пришло 250 гостей. Однако среди них не было политиков. Это объяснили тем, что Софи хотела семейный праздник, а не деловые встречи коллег своей мамы.

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Детали церемонии

Свадьба состоялась в храме Святого Панкратия в Нижней Саксонии. СМИ рассказали, что Хуан Пабло в сопровождении будущей тещи Урсулы фон дер Ляйен в течение часа лично встречал гостей. За безопасностью праздника следили правоохранители.

Красавицу Софи к алтарю вел ее отец, а подружкой невесты стала ее сестра Иоганна. Церемонию венчания возглавил Сигурд Ринк – бывший военный епископ EKD.

Когда влюбленные вышли из церкви, их встретили аплодисментами, лепестками цветов, мыльными пузырями. Далее молодожены и их гости отправились на частную вечеринку в семейное поместье невесты. Софи и Хуан Пабло ехали в экипаже, которому уже 300 лет. В него запрягли белых лошадей.

В сети жениху и невесте оставили много дружелюбных комментариев. Особое внимание привлек тот факт, что Хуан Пабло взял фамилию любимой – теперь он фон дер Ляен.