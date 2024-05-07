Бойфренд никогда не узнает правду

Женщина анонимно рассказала, что любимый бросил ее без всяких объяснений или извинений. Он просто ушел к своей бывшей, о которой раньше плохо отзывался.

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При этом мужчина заблокировал женщину, и она больше ничего о нем не слышала. Даже об истинной причине его исчезновения – возвращения к бывшей – женщина узнала случайно. 6 месяцев она тяжело переживала из-за разбитого сердца.

Я просто хотела, чтобы он знал, сколько боли могут причинить его действия. Вместо того чтобы преследовать его или умолять, я дала ему покой на 6 месяцев. Впала в глубокую депрессию и продолжила свою жизнь, как могла. Но я решила, что если он когда-нибудь свяжется со мной, я скажу ему, что умерла. Заставлю его пожалеть, что вел себя со мной как с дерьмом и бросил меня на все эти месяцы,

– рассказала женщина.

Наконец мужчина таки вышел на связь. Он написал длинное сообщение о том, как плохо повел себя с женщиной. И тут она поняла – настало время мести. Женщина решила ответить ему от имени своей сестры. Она написала, что семья длительное время пыталась с ним связаться, поскольку его бывшая возлюбленная умерла. Женщина даже придумала, что оставила ему предсмертную записку, в которой перечислила вещи, которые хотела ему оставить. "Сестра" пообещала отправить их мужу по почте.

Экс-бойфренд был шокирован, а женщина – довольна. Она думает, что обидчик никогда не узнает правды, потому что у них нет общих знакомых, а социальные сети она не ведет.

"Он вел себя со мной так, будто я уже мертва для него, поэтому я просто воплотила это в реальность", – объяснила женщина.

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Мнения в сети разделились

Многие люди были в восторге от мести женщины и называли ее "гениальной", а кто-то даже величал "королевой". Однако были и те, которые считали такое поведение ненормальным и советовали девушке обратиться к психотерапевту. Мол, ей не стоило опускаться до уровня поведения "экса".