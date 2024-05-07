Бойфренд ніколи не дізнається правду

Жінка анонімно розповіла, що коханий покинув її без жодних пояснень чи вибачень. Він просто пішов до своєї колишньої, про яку раніше погано відгукувався.

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При цьому чоловік заблокував жінку, і вона більше нічого про нього не чула. Навіть про справжню причину його зникнення – повернення до колишньої – жінка дізналася випадково. 6 місяців вона важко переживала через розбите серце.

Я просто хотіла, щоб він знав, скільки болю можуть завдати його дії. Замість того, щоб переслідувати його чи благати, я дала йому спокій на 6 місяців. Впала у глибоку депресію і продовжила своє життя, як могла. Але я вирішила, що якщо він колись зв'яжеться зі мною, я скажу йому, що померла. Змушу його пошкодувати, що поводився зі мною як з лайном і кинув мене на усі ці місяці,

– розповіла жінка.

Нарешті чоловік таки вийшов на зв'язок. Він написав довге повідомлення про те, як погано повівся з жінкою. І тут вона зрозуміла – настав час помсти. Жінка вирішила відповісти йому від імені своєї сестри. Вона написала, що сім'я тривалий час намагалася з ним зв'язатися, оскільки його колишня кохана померла. Жінка навіть вигадала, що залишила йому передсмертну записку, у якій перерахувала речі, які хотіла йому залишити. "Сестра" пообіцяла відправити їх чоловіку поштою.

Ексбойфренд був шокований, а жінка – задоволена. Вона думає, що кривдник ніколи не дізнається правди, бо у них нема спільних знайомих, а соціальні мережі вона не веде.

"Він поводився зі мною так, ніби я вже мертва для нього, тому я просто втілила це в реальність", – пояснила жінка.

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Думки у мережі розділилися

Багато людей були в захваті від помсти жінки й називали її "геніальною", а хтось навіть величав "королевою". Однак були й ті, які вважали таку поведінку ненормальною й радили дівчині звернутися до психотерапевта. Мовляв, їй не варто було опускатися до рівня поведінки "екса".