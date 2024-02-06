Кристен рассказала, что свадьба Даны с самого начала была катастрофой. Невеста как будто делала все возможное, чтобы испортить себе и другим праздник.

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Сначала Дана отказалась приглашать на свадьбу их с Кристен подругу. Впоследствии – заставляла подружек невесты приобрести платья, которые стоили по 2 тысячи долларов каждое, потому что хотела определенный стиль свадьбы.

Кристен заметила, что имела возможность заплатить за наряд. Однако считала это настоящей глупостью: тратить столько денег на платье, которое наденет только раз. Кроме того, Кристен добавила: не все подруги невесты имели "свободные" 2 тысячи долларов.

Кроме того, Дана запретила своему жениху Джошу приглашать на свадьбу одиноких женщин (исключение – кровные родственницы).

Джош поймал Дану на измене с собственным дядей

Кристен вспомнила, что день свадьбы начался просто ужасно. Дана постоянно "вспыхивала" и доводила людей рядом до слез. Джош не мог понять, что происходит с его невестой.

В конце концов, Дана попросила немного времени, чтобы побыть в одиночестве и упорядочить мысли. Кристен почувствовала настоящий шок, когда через немного Дана подошла и сказала, что свадьба – отменена. Как выяснилось, она занималась "быстрым сексом" с дядей Джоша, а тот неожиданно заскочил "парочку твикс". Это произошло за 30 минут до начала свадебной церемонии.