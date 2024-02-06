Крістен розповіла, що весілля Дани від самого початку було катастрофою. Наречена наче робила все можливе, аби зіпсувати собі та іншим свято.

Зверніть увагу Для пар "зі стажем": як підвищити сексуальний потяг швидко й безпечно

Спершу Дана відмовилася запрошувати на весілля їхню з Крістен подругу. Згодом – змушувала подружок нареченої придбати сукні, які коштували по 2 тисячі доларів кожна, бо хотіла певний стиль весілля.

Крістен зауважила, що мала змогу заплатити за вбрання. Однак вважала це справжньою дурістю: витрачати стільки грошей на сукню, яку одягне лише раз. Окрім того, Крістен додала: не всі подруги нареченої мали "вільні" 2 тисячі доларів.

Окрім того, Дана забонила своєму нареченому Джошу запрошувати на весілля самотніх жінок (виняток – кровні родички).

Джош упіймав Дану на зраді з власним дядьком

Крістен пригадала, що день весілля почався просто жахливо. Дана постійно "спалахувала" й доводила людей поруч до сліз. Джош не міг збагнути, що коїться з його нареченою.

Зрештою, Дана попросила трохи часу, аби побути на самоті й впорядкувати думки. Крістен відчула справжній шок, коли за трохи Дана підійшла й сказала, що весілля – скасоване. Як з'ясувалося, вона займалася "швидким сексом" з дядьком Джоша, а той зненацька заскочив "парочку твікс". Це сталося за 30 хвилин до початку весільної церемонії.