Эротические и одновременно чрезвычайно чувственные кадры взбудоражили воображение поклонников Квитковой. Она не только эффектно позировала, но и добавила в пост эмоциональную цитату.

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Чувственные фото Даши Квитковой

Для чувственной фотосессии любимица миллионов выбрала черное полупрозрачное платье с длинными рукавами. Пикантности образу придало то, что Даша надела его на обнаженное тело, а большой разрез на спине, благодаря которому была видна татуировка, подчеркнул стройную спортивную фигуру, которой после похудения блоггерка все чаще хвастается в соцсетях.

Белокурые волосы Квиткова собрала в небрежный низкий пучок, а на лице сделала легкий макияж. Она грациозно извивалась перед камерой, показывая свою женственность и сексуальность.

Своими ступнями ты встал мне на ноги, прижав их к земле, и возжелал, чтобы я встала. И я встала,

– написала блоггерка под фото.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Такое жаркое и одновременно нежное сообщение подписчики Квитковой не смогли оставить без внимания. В комментариях они засыпают Дашу комплиментами.