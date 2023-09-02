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К слову Как поговорить о сексе в паре: 3 простых совета, которые помогут решиться на разговор

Основное – подготовиться и выбрать удобную позу.

Миссионерская поза

Миссионерская поза остается одной из самых популярных и комфортных поз для секса в автомобиле. Разнообразные вариации этой позиции позволяют легко помещаться в ограниченном пространстве, а теснота салона придает ей дополнительный элемент привлекательности.

Для этой позы женщина ложится на спину и поднимает ноги, а мужчина находится сверху. Если партнер высокий или сиденья слишком узкие, он может согнуть одну ногу в колене и стать другой на пол. По желанию, партнерша может разведенные ноги положить на плечи мужчины. Это поможет усилить проникновение и провоцировать точку G.

Вариации позы "доги-стайл"

Эта поза особенно подходит для заднего ряда автомобиля. Женщина опускается на колени и локти, а мужчина проникает в нее сзади, стоя на одном колене на сиденье и на другой ноге на полу авто.

Классическую позу "доги" можно также адаптировать: например, партнерша может опуститься еще ниже на сиденье, а партнер – прижаться к ней сверху. Так вне станет более rjvajhnyj., а физический контакт – еще более близким. Если в процессе еще прикасаться к клитору партнерши рукой, то оргазм гарантирован.

Поза "ленивой доги на спинке"

Девушка становится на коленях, спиной к лобовому стеклу, и опирается всем телом на спинку заднего или разложенного переднего сиденья. Парень размещается сзади. Эта поза обеспечивает близкий контакт и глубокое проникновение, а также позволяет стимулировать клитор рукой.

Поза "соседка сверху"

Эта поза также достаточно удобна для секса в автомобиле. Человек ложится на спину на заднем ряду сидений, а женщина садится сверху и наклоняется над партнером, контролируя угол проникновения и интенсивность движений. Кроме того, эта поза позволяет избежать касания головой потолка автомобиля даже высоким женщинам.

Поза "всадница"

Классическая поза "всадница", когда женщина сверху, может быть удобной для пар, где один из партнеров имеет небольшой рост или автомобиль с высоким потолком. В таком случае эта поза позволяет комфортно расположиться на заднем ряду или переднем сиденье автомобиля, если оно разложено.