Еротичні та водночас надзвичайно чуттєві кадри розбурхали уяву шанувальників Квіткової. Вона не лише ефектно позувала, але й додала до допису емоційну цитату.

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Чуттєві фото Даші Квіткової

Для чуттєвої фотосесії улюблениця мільйонів обрала чорну напівпрозору сукню з довгими рукавами. Пікантності образу додало те, що Даша одягнула її на оголене тіло, а великий розріз на спині, завдяки якому було видно татуювання, підкреслив струнку спортивну фігуру, якою після схуднення блогерка все частіше хизується в соцмережах.

Біляве волосся Квіткова зібрала у недбалий низький пучок, а на обличчі зробила легкий макіяж. Вона граціозно вигиналася перед камерою, демонструючи свою жіночність та сексуальність.

Своїми ступнями ти став мені на ноги, припнувши їх до землі, і забажав, щоб я підвелася. І я здійнялась,

– написала блогерка під фото.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Такий спекотний і водночас ніжний допис підписники Квіткової не змогли залишити без уваги. У коментарях вони засипають Дашу компліментами.