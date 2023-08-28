Страстны или сдержанны: как целуются все знаки зодиака

Поцелуями мы можем передать свои искренние чувства. Выражение любви таким способом зависит, в частности, от вкусов и опыта.

Как же целуются все знаки зодиака, кто делает это лучше всего, а кто – наоборот, рассказывает 24 Канал.

А вы знали? Какие знаки зодиака чаще сексуально фантазируют

Овен

Вспильчевые и страстные Овны отлично целуются. Они знают, как поразить партнера и разжечь огонь с помощью только прикосновения губ. Овны обожают затяжные поцелуи.

Гороскоп для Овнов

Телец

Родившиеся под этим созвездием предпочитают целоваться долго и страстно. В то же время Тельцы делают это очень приятно и мягко. Так что никакого дискомфорта, а только наслаждение.

Гороскоп для Тельцов

Близнецы

Эти люди любят просто целовать в щечку или губы. Нередко вкладывают в это благодарность. Однако не отличаются страстью во время процесса.

Гороскоп для Близнецов

Рак

Наверняка уже всем известно, что Раки чувственны. Они любят целоваться, однако, не готовы делать это 24/7. Поцелуями эти люди проявляют свои самые искренние чувства. Они любят отдаваться страсти, особенно в интимной обстановке.

Гороскоп для Раков

Лев

Этот знак зодиака среди тех, кто лучше всего целуется. Львы могут приятно удивить своими умениями, ведь во всем стремятся быть лидерами.

Гороскоп для Львов

Дева

Эти люди придирчивы в выборе партнера. Поцелуй может быть для них не только проявлением чувств, но и "питомником" бактерий. Девы не любят делать это на людях. Кроме того, часто стараются хорошо все спланировать.

Гороскоп для Дев

Весы

Представители этого знака всегда ищут баланс и гармонию. Так что в поцелуях стремятся, чтобы любимому человеку было комфортно и приятно. В то же время некоторые из Весов готовы целоваться везде.

Гороскоп для Весов

Скорпион

Этот знак зодиака обожает проявлять свой характер, конечно же, и в поцелуях. Скорпионы страстны, знают, чего хотят, и как приятно поразить партнера. В большинстве своем поцелуй для них имеет сексуальный контекст.

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Поцелуями Стрельцы хотят выразить свое отношение. Если они любят, готовы делать это часто и много. Поцелуи Стрельцов страстные и очень приятные.

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

Родившиеся под этим созвездием плохо целуются. Правда, только тогда, когда не испытывают настоящей любви и сильной эмоциональной связи. Представители этого знака сдержанны, поэтому в большинстве своем не желают целоваться на публике.

Гороскоп для Козерогов

Водолей

Водолеи обожают целоваться с любимым человеком. Они делают это легко и одновременно страстно. Эти люди отдаются чувствам по полной и любят экспериментировать.

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Для этого знака важна тактильность. Рыбы любят, когда их целуют. Сами же в процессе отдаются страсти, однако делают это легко и непринужденно.

Гороскоп для Рыб