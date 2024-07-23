По данным СМИ, Брэд и Инес – вместе уже около 2 лет. Замечают, что это – первые серьезные отношения после развода актриса с Анджелиной Джоли.

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Что известно об Инес де Рамон

Инес – настоящая self made girl. Сейчас она занимает должность вице-президента ювелирного бренда Anita Ko Jewelry (в целом ее карьера в компании длится более 3 лет). Кроме того, известно, что Инес:

4 года работала в швейцарской ювелирной компании de GRISOGONO;

год – в отделе ювелирных изделий Christie's.

Также страстью Инес является диетология. Однако это – гораздо больше, чем просто хобби. Инес является сертифицированным тренером по здоровью. Лицензию на практику ей выдал Институт интегративного питания.



Инес имеет безупречный стиль / Фото из инстаграма

В "копилке" Инес – сразу 5 языков: французский (родной), а также – немецкий, испанский, итальянский и английский.

В 2019 году Инес вышла замуж за Пола Уэстли – звезду "Дневников вампира". Их брак распался в 2022 году. Замечают, что решение о разводе было взаимным.