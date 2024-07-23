За даними ЗМІ, Бред та Інес – разом вже близько 2 років. Зауважують, що це – перші серйозні стосунки після розлучення акторка з Анджеліною Джолі.

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Що відомо про Інес де Рамон

Інес – справжня self made girl. Наразі вона обіймає посаду віцепрезидентки ювелірного бренду Anita Ko Jewelry (загалом її кар'єра у компанії триває понад 3 роки). Окрім того, відомо, що Інес:

4 роки працювала у швейцарській ювелірній компанії de GRISOGONO;

рік – у відділі ювелірних виробів Christie's.

Також пристрастю Інес є дієтологія. Однак це – набагато більше, аніж просто хобі. Інес є сертифікованою тренеркою із здоров'я. Ліцензію на практику їй видав Інститут інтегративного харчування.



Інес має бездоганний стиль / Фото з інстаграму

У "скарбничці" Інес – відразу 5 мов: французька (рідна), а також – німецька, іспанська, італійська та англійська.

У 2019 році Інес вийшла заміж за Пола Вестлі – зірку "Щоденників вампіра". Їхній шлюб розпався у 2022 році. Зауважують, що рішення про розлучення було взаємним.