Во все тяжкие: как Бритни Спирс переживает развод с Сэмом Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари поставили окончательную точку в своих отношениях. Летом 2023 года мужчина подтвердил слухи, что подал на развод. Эпатажная певица по-своему решила прожить еще один разрыв.

Бритни Спирс вместе с друзьями отправилась в Мексику. Вместе с прогулками верхом на лошадях и полуобнаженными танцами на камеру, эпатажная певица сделала себе новую татуировку.

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Татуировки Бритни

На фоне своего развода Бритни Спирс решила присоединиться к звездному тренду на татуировки. Но сделала она новый рисунок на теле не в честь любви, а по поводу ее окончания. Так, на спине у певицы появилась красная змея, процесс создания которой она показала в своем Инстаграме.

Змея может символизировать преобразование и обновление, личный рост и значительные жизненные изменения, пишет издание Hola! Это своеобразно к тому, как пресмыкающийся сбрасывает свою кожу. В некоторых культурах змеи олицетворяют защиту от негатива или злых сил, а также плодородие, равновесие и мудрость.

Или, вероятно, таким образом Бритни решила пережить свой очередной развод. Ведь многие после разрыва с партнером меняют имидж или решаются на какие-то отчаянные поступки.

Разрешить себе прожить период расставания – один из этапов жизни после развода. Как сделать это правильно, чтобы не наделать отчаянных ошибок, – основные советы мы собрали здесь.

Напомним, Бритни Спирс и Сэм Асгари признались о своих отношениях в 2017 году, уже через 4 года мужчина сделал предложение поп-диве. В этом году появились слухи, что в жизни этой звездной пары не все так хорошо и говорили о разводе.

Летом Сэм подтвердил, что подал на развод. Важно, что после разрыва Асгари не получит ни цент а от Бритни Спирс. Ведь такое условие значилось в их брачном контракте, заранее подписаном парой. По словам экс-любимого артистки, обжаловать его он не собирается.