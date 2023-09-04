Брітні Спірс разом із друзями відправилася до Мексики. Разом з прогулянками верхи на конях та напівоголеними танцями на камеру, епатажна співачка зробила собі нове татуювання.

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Татуювання Брітні

На фоні свого розлучення, Брітні Спірс вирішила долучитися до зіркового тренду на татуювання. Але зробила вона новий малюнок на тілі не на честь кохання, а з приводу його закінчення. Так, на спині у співачки з'явилася червона змія, процес створення якої вона показала у своєму Інстаграмі.

Змія може символізувати перетворення та оновлення, особисте зростання та значні життєві зміни, пише видання Hola! Це своєрідно до того, як плазун скидає свою шкіру. У деяких культурах змії уособлюють захист від негативу чи злих сил, а також родючість, рівновагу та мудрість.

Або, ймовірно, таким чином Брітні вирішила пережити своє чергове розлучення. Адже багато хто після розриву з партнером змінює імідж чи наважується на якісь відчайдушні вчинки.

Дозволити собі прожити період розставання – один із етапів життя після розлучення. Як зробити це правильно, аби не наробити відчайдушних помилок, – основні поради ми зібрали тут.

Нагадаємо, Брітні Спірс та Сем Асгарі зізналися про свої стосунки у 2017 році, вже за 4 роки чоловік освідчився поп-діві. Цьогоріч з'явилися чутки, що в житті цієї зіркової пари не все так добре і подейкували про розлучення.

Влітку Сем підтвердив, що подав на розлучення. Важливо, що після розриву Асгарі не отримає ні цента від Брітні Спірс. Адже така умова значилася у їхньому шлюбному контракті, який заздалегідь підписала пара. За словами екскоханого артистки, оскаржувати його він не збирається.