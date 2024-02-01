Отправляя жене сообщение, Марк еще не догадывался, что оно станет вирусным. Сейчас сообщение со скриншотом лайкнули более 14 тысяч человек.

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Что написала в ответ жена

Марк – владелец клининговой компании Clean Me Carpet and Upholstery Cleaning. После очередной генеральной уборки в собственном доме мужчина решил прислать жене Джасмин счет. Уборку Марк оценил в 700 фунтов стерлингов (1 фунт стерлингов = 47,6 гривны).

На странице компании в фейсбуке Марк рассказал о "досадном случае", который произошел на прошлой неделе. В посте говорится, что одна клиентка отказалась платить. Хотя результат уборки ей понравился.

Кроме того, Марк опубликовал скриншот переписки.

Привет, Джасмин, ниже вы найдете счет за вчерашнюю уборку. Пожалуйста, перейдите по ссылке и выберите желаемый способ оплаты. Спасибо за ваши хлопоты,

– говорится в сообщении.

В ответ Джасмин написала: "очнись, мы – женаты и воспитываем троих детей". Под сообщением люди оставили много остроумных комментариев. В то же время были и те, кто воспринял шутку слишком серьезно. Чтобы избежать недоразумений, Марк рассказал, что опубликовал сообщение с разрешения жены. Джасмин сидела рядом, когда он постил скриншот в фейсбуке.