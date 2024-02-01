Пишучи дружині повідомлення, Марк ще не здогадувався, що воно стане вірусним. Наразі допис зі скриншотом вподобали понад 14 тисяч людей.

Зверніть увагу Під час весілля у нареченій сина жінка раптом впізнала рідну доньку

Що написала у відповідь дружина

Марк – власник клінінгової компанії Clean Me Carpet and Upholstery Cleaning. Після чергового генерального прибирання у власній оселі чоловік вирішив надіслати дружині Джасмін рахунок. Прибирання Марк оцінив у 700 фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів = 47,6 гривні).

На сторінці компанії у фейсбуці Марк розповів про "прикрий випадок", який трапився минулого тижня. У дописі мовиться, що одна клієнтка відмовилася платити. Хоча результат прибирання їй сподобався.

Окрім того, Марк опублікував скриншот переписки.

Привіт, Джасмін, нижче ви знайдете рахунок за вчорашнє прибирання. Будь ласка, перейдіть за посиланням та виберіть бажаний спосіб оплати. Дякую за ваш клопіт,

– мовиться у повідомленні.

У відповідь Джасмін написала: "отямся, ми – одружені й маємо трьох дітей". Під дописом люди залишили багато дотепних коментарів. Водночас були й ті, хто сприйняв жарт надто серйозно. Аби уникнути непорозумінь, Марк розповів, що опублікував допис з дозволу дружини. Джасмін сиділа поруч, коли він постив скриншот у фейсбуці.