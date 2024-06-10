Предстоящий развод пары обсуждали уже длительное время. Теперь граф Спенсер сам прокомментировал новый поворот в личной жизни. Он признался, что чувствует себя очень грустно. Ходят слухи, что причиной развода могли стать мемуары, которые написал граф.

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Говорить о новых отношениях граф Спенсер пока не считает нужным. Сейчас он готовится сконцентрироваться на других сферах своей жизни.

Я просто хочу посвятить себя всем своим детям и внукам и желаю Карен счастья в будущем,

– подчеркнул граф.

Свадьба с Карен состоялась в 2011 году в имении Олторп. Известно, что женщина – руководительница Международной благотворительной организации Whole Child International.

У графа Спенсер – трое детей от трех браков

Граф Спенсер сделал по меньшей мере три попытки стать счастливым. Первой его женой стала Виктория Локвуд. В этом браке родилось четверо детей: Китти, Амелия, Элиза и Луи. Вторая жена – Кэролайн Фрейд. В этом браке – двое детей: Эдмунд и Лара. В браке с Карен Вильнев родилась дочь Шарлотта Диана Спенсер. Интересно, что такое же имя имеет принцесса Шарлотта – дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон.