Майбутнє розлучення пари обговорювали вже тривалий час. Тепер граф Спенсер сам прокоментував новий поворот в особистому житті. Він зізнався, що почувається дуже сумно. Ходять чутки, що причиною розлучення могли стати мемуари, які написав граф.

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Говорити про нові стосунки граф Спенсер наразі не вважає за потрібне. Наразі він готується сконцентруватися на інших сферах свого життя.

Я просто хочу присвятити себе всім своїм дітям та онукам і бажаю Карен щастя в майбутньому,

– наголосив граф.

Весілля з Карен відбулося у 2011 році в маєтку Олторп. Відомо, що жінка – керівниця Міжнародної благодійної організації Whole Child International.

Граф Спенсер має дітей від трьох шлюбів

Граф Спенсер мав щонайменше три спроби стати щасливим. Першою його дружиною стала Вікторія Локвуд. У цьому шлюбі народилося четверо дітей: Кітті, Амелія, Еліза та Луї. Друга дружина – Керолайн Фрейд. У цьому шлюбі – двоє дітей: Едмунд та Лара. У шлюбі з Карен Вільнєв народилася донька Шарлотта Діана Спенсер. Цікаво, що таке ж ім'я має принцеса Шарлотта – донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон.