Воспоминание о лете: Белла Хадид показала подборку страстных фото

Хотя уже начался второй месяц осени, некоторым трудно расстаться с теплым летом. Американская супермодель Белла Хадид опубликовала подборку жарких летних фото.

Эти фотографии звезда сделала во время своего непродолжительного отпуска на Каймановых островах. Под названием "Август 2023" Белла показала, как позировала на балконе с видом на море.

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Откровенная Белла Хадид

Белла Хадид после непродолжительного перерыва в соцсетях вернулась к поклонникам с подборкой ярких фотографий. Звезда показала воспоминания о своем отдыхе.

Белла Хадид показала подборку летних фотографий / Инстаграм супермодели

Супермодель позировала в коротком черном платье с открытой спиной и вырезом спереди. Его дополняла элегантная металлическая брошь на груди. Белла выбрала минимум макияжа и показала свои естественные локоны.

Белла Хадид показала подборку летних фотографий / Инстаграм супермодели

Отец Беллы – американский застройщик Мохамед Хадид – оставил свой краткий комментарий под сообщением дочери.

Люблю свою дочь-бойца, красавицу,

– отметил он.

В августе Белла Хадид откровенно говорила о своих проблемах со здоровьем. Она прошла 100-дневный курс лечения после обострения болезни Лайма, которая была обнаружена в 2012 году. Она поблагодарила свою маму и брата, которые были рядом и поддерживали ее.