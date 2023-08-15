От ненависти к любви, – невероятная история любви Анастасии Цимбалару и Григория Бакланова

Украинская актриса театра и кино, основатель благотворительной инициативы Act Lots, Анастасия Цимбалару рассказала о первой встрече со своим мужем Григорием Баклановым. Как дружба переросла в любовь и кто проявлял инициативу в отношениях – читайте в нашем материале.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов вместе учились в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на курсе Высоцкого Ю. Ф. Как известно, сначала пара не замечала друг друга, а затем были совместные репетиции и "отрывки о любви".

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История любви Анастасии Цимбалару и Григория Бакланова

От ненависти к любви один шаг

В разговоре с 24 Каналом, Анастасия Цимбалару поделилась, что первый месяц учения не видела, что Григорий учится с ней. Позже звезды вместе играли на сцене несколько лет: "Помню период "притирки", который для нас был тяжелым, мы ссорились и ненавидели друг друга. Прошло некоторое время, мы привыкли и даже подружились, а через 4 года начали встречаться. Так что от ненависти к любви тоже оказался один шаг или 4 года".

По словам актрисы, романтические чувства возникали постепенно и органично: "Не было такого момента, когда я бы теряла рассудок от любви и думала: "Ах! Все! Это оно!". Мы много времени проводили вместе, репетировали и общались, постепенно узнавали друг друга, потом долго дружили. Когда поняли, что просто дружить нам стало не комфортно, начали встречаться".

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов / Фото предоставлено 24 Каналу

Инициативу на себя брал Гриша

Григорий Бакланов первым брал Анастасию за руку, постоянно звонил по телефону и писал сообщения перед сном, а также первым признался в любви.

Сейчас актеры много времени проводят вместе. Как поделилась Анастасия, они могут просто кататься в машине и слушать музыку, вместе смотреть кино или готовить что-то. "Обожаем просто говорить пол ночи. Мы можем прогуляться в парке или придумать себе свидание. А иногда и просто сидеть вместе на диване, каждый по своим делам, но все равно чувствуя, что мы рядом и есть друг у друга", – сказала она.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов / Фото предоставлено 24 Каналу

Первая совместная работа

Первой совместной работой пары было представление еще в университете. Потом им удалось сыграть пару и в кино, но это случилось всего несколько лет назад. Называть проектов Анастасия не стала, потому что все они, к сожалению, на русском языке. Сейчас актеров можно увидеть на театральной сцене в театре "Сузір'я". Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов изображают пару в спектакле "Круассан с миндалем". В конце сентября сыграют 2 спектакля.

Интересно, что некоторые пары не могут работать вместе, им проще быть в разных сферах деятельности, но Анастасия призналась, что, хотя они понимают специфику работы друг друга, работают совершенно по-разному. "Иногда, когда разбираем сцену или готовимся к пробам, можем и поспорить. Но до ссор и избиения посуды не доходит", – в шутку сказала Анастасия.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов / Фото предоставлено 24 Каналу

Самое главное в отношениях во время войны

Цимбалару ответила, что самое главное – это находить возможности: видеться, доставлять друг другу удовольствия, заботиться, уделять внимание, даже когда сил совсем нет. Слушать друг друга, оказывать поддержку, когда видишь, что она необходима. Не бояться просить помощи, говорить о своих чувствах и в любой ситуации быть союзниками. "Когда вы вместе против всего мира – немного легче", – откровенно сказала она.

И напоследок актриса посоветовала каждой паре никого не слушать. Ведь у каждого своя жизнь, свой опыт, свои отношения и свое понимание счастья, любви и того, что является "нормальным". "Проживайте, во зло всем, СВОЮ ЖИЗНЬ!", – подытожила Анастасия Цимбалару.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов / Фото предоставлено 24 Каналу