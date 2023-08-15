От ненависти к любви, – невероятная история любви Анастасии Цимбалару и Григория Бакланова
Украинская актриса театра и кино, основатель благотворительной инициативы Act Lots, Анастасия Цимбалару рассказала о первой встрече со своим мужем Григорием Баклановым. Как дружба переросла в любовь и кто проявлял инициативу в отношениях – читайте в нашем материале.
Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов вместе учились в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на курсе Высоцкого Ю. Ф. Как известно, сначала пара не замечала друг друга, а затем были совместные репетиции и "отрывки о любви".
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История любви Анастасии Цимбалару и Григория Бакланова
От ненависти к любви один шаг
В разговоре с 24 Каналом, Анастасия Цимбалару поделилась, что первый месяц учения не видела, что Григорий учится с ней. Позже звезды вместе играли на сцене несколько лет: "Помню период "притирки", который для нас был тяжелым, мы ссорились и ненавидели друг друга. Прошло некоторое время, мы привыкли и даже подружились, а через 4 года начали встречаться. Так что от ненависти к любви тоже оказался один шаг или 4 года".
По словам актрисы, романтические чувства возникали постепенно и органично: "Не было такого момента, когда я бы теряла рассудок от любви и думала: "Ах! Все! Это оно!". Мы много времени проводили вместе, репетировали и общались, постепенно узнавали друг друга, потом долго дружили. Когда поняли, что просто дружить нам стало не комфортно, начали встречаться".
Инициативу на себя брал Гриша
Григорий Бакланов первым брал Анастасию за руку, постоянно звонил по телефону и писал сообщения перед сном, а также первым признался в любви.
Сейчас актеры много времени проводят вместе. Как поделилась Анастасия, они могут просто кататься в машине и слушать музыку, вместе смотреть кино или готовить что-то. "Обожаем просто говорить пол ночи. Мы можем прогуляться в парке или придумать себе свидание. А иногда и просто сидеть вместе на диване, каждый по своим делам, но все равно чувствуя, что мы рядом и есть друг у друга", – сказала она.
Первая совместная работа
Первой совместной работой пары было представление еще в университете. Потом им удалось сыграть пару и в кино, но это случилось всего несколько лет назад. Называть проектов Анастасия не стала, потому что все они, к сожалению, на русском языке. Сейчас актеров можно увидеть на театральной сцене в театре "Сузір'я". Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов изображают пару в спектакле "Круассан с миндалем". В конце сентября сыграют 2 спектакля.
Интересно, что некоторые пары не могут работать вместе, им проще быть в разных сферах деятельности, но Анастасия призналась, что, хотя они понимают специфику работы друг друга, работают совершенно по-разному. "Иногда, когда разбираем сцену или готовимся к пробам, можем и поспорить. Но до ссор и избиения посуды не доходит", – в шутку сказала Анастасия.
Самое главное в отношениях во время войны
Цимбалару ответила, что самое главное – это находить возможности: видеться, доставлять друг другу удовольствия, заботиться, уделять внимание, даже когда сил совсем нет. Слушать друг друга, оказывать поддержку, когда видишь, что она необходима. Не бояться просить помощи, говорить о своих чувствах и в любой ситуации быть союзниками. "Когда вы вместе против всего мира – немного легче", – откровенно сказала она.
И напоследок актриса посоветовала каждой паре никого не слушать. Ведь у каждого своя жизнь, свой опыт, свои отношения и свое понимание счастья, любви и того, что является "нормальным". "Проживайте, во зло всем, СВОЮ ЖИЗНЬ!", – подытожила Анастасия Цимбалару.